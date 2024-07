Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Nach sexueller Belästigung: Bundespolizei sucht Geschädigte und weitere Tatzeugen - Bitte melden Sie sich!

Naumburg, Weißenfels (ots)

Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg veröffentlichte bereits am 23. Juni 2024 eine Pressemitteilung und bat die Geschädigte einer sexuellen Belästigung, sich zu melden: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/74168/5807523 Da dies bis jetzt nicht geschah, möchte die Bundespolizei diese Aufforderung nochmals eindringlich wiederholen: Bei dem Sachverhalt nutzte ein 25-Jähriger am Freitag, den 21. Juni 2024 einen Regionalexpress auf der Strecke von Naumburg nach Halle (Saale) ohne ein für die Fahrt erforderliches Zugticket zu besitzen. Im Zug sprach er gegen 13:20 Uhr weibliche Reisende wiederholt an. Diese wechselten daraufhin ihren Sitzplatz. Der aus Guinea-Bissau stammende Mann folgte ihnen, berührte eine junge Frau an deren Oberschenkel und bedrängte sie. Die Geschädigte verließ in Weißenfels den Zug und wird nun gesucht. Aufgrund der erfolgten Videoauswertung kann sie wie folgt beschrieben werden: Sie ist circa 22 - 29 Jahre alt, von schlanker Gestalt, hat dunkles, schulterlanges Haar mit blondierten Spitzen und trug ein schwarzes Kleid sowie eine Strumpfhose und Schuhe in selbiger Farbe. Die Schuhsohle und Schnürsenkel waren weiß. Zudem führte sie eine Jeansjacke, eine schwarze Umhängetasche und einen markanten gelben Stoffbeutel mit sich. Die Geschädigte wird gebeten, sich bei der Bundespolizeiinspektion Magdeburg zu melden. Auch weitere Zeugen der beschriebenen Tathandlungen oder Personen, welche die Geschädigte in der Personenbeschreibung wiedererkennen, sollen sich bitte an die Bundespolizei wenden. Hierfür können die Telefonnummer 0391 / 56549 555 oder die kostenlose Hotline der Bundespolizei (0800 / 6 888 000) genutzt werden. Man/frau kann sich auch an jede anderen Polizeidienststelle wenden oder das Kontaktformular auf der Bundespolizei - Homepage www.bundespolizei.de nutzen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell