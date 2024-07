Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Zerstörte Scheibe eines Regio-nalexpress, Weiterfahrt nicht möglich, 1000 Euro Schaden

Bitterfeld (ots)

Am Dienstag, den 2. Juli 2024 informierte die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn gegen 16:45 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr. Ein bisher unbe-kannter Täter bewarf einen Regionalexpress auf der Fahrt von Leipzig nach Bitterfeld, kurz nach Passieren des Brehnaer Überbaus in Bitterfeld vermutlich mit einem Stein. Beim Halt des Zuges am Bahnhof Bitterfeld wurde dieser auf Schäden überprüft. Eine Seitenscheibe eines Abteils wurde beschädigt, sodass jener Express seine Fahrt nicht fortsetzen konnte und alle Reisenden die Bahn verlassen mussten. Glücklicherweise blieben diese unverletzt. Eine verständigte Streife der Polizei verlegte umgehend zum Bahnhof und nahm sich dem Sachverhalt an. Entsprechend wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Bundespolizei benötigt die Mithilfe der Bevölkerung: Wer hat in den Nachmittagsstunden des 2. Juli 2024 Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Brehnaer Überbaus in Bitterfeld oder an den Bahngleisen gesehen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell