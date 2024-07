Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Bundespolizei stellt gleich drei mutmaßliche Buntmetalldiebe auf frischer Tat

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 2. Juli 2024 stellte eine Streife der Bundespolizei gegen 15:10 Uhr am elektronischen Stellwerk der Deutschen Bahn in Magdeburg ein verdächtiges Fahrzeug fest. Als die Beamten an das Fahrzeug heranfuhren, sahen sie, wie drei Männer Buntmetall einluden. Eine der Personen versuchte über die Gleise zu fliehen, konnte jedoch gestellt werden. Zwei weitere Tatverdächtige befanden sich hinter dem Fahrzeug. Bei der näheren Inaugenscheinnahme des Tatortes stellten die Beamten fest, dass die aus Rumänien Stammenden versuchten Kupferkabel zu entwenden. Im Kofferraum des Transporters befanden sich bereits einige der Kabel. Die Bundespolizisten durchsuchten die 33-, 34- und 38-jährigen Männer zur Eigensicherung und nach Ausweispapieren. Mithilfe weiterer Einsatzkräfte sicherten die Beamten den Tatort, stellten das aufgefundene Tatwerkzeug, hier unter anderem einen Bolzenschneider, eine Kabelschere sowie ein Nageleisen, sicher und nahmen die Männer für alle notwendigen strafprozessualen Maßnahmen mit zur Dienststelle am Hauptbahnhof Magdeburg. Die bereits wegen ähnlicher Delikte polizeilich in Erscheinung getretenen Männer erwartet jeweils ein Strafverfahren wegen Bandendiebstahls.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Magdeburg, übermittelt durch news aktuell