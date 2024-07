Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Herrenloser Koffer sorgt für Polizeieinsatz: Während der Durchführung polizeilicher Maßnahmen meldet sich der Besitzer

Halle (Saale) (ots)

Am Montag, den 1. Juli 2024 gegen 04:30 Uhr erhielt die Bundespolizei fernmündlich durch Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn die Information, dass sich im Bereich der Sitzgruppen gegenüber des Servicepoints in der Haupthalle des Hauptbahnhofes Halle (Saale) ein herrenloses Gepäckstück befindet. Eine Absuche des Nahbereiches durch Einsatzkräfte verlief erfolglos. Daher wurde der Bereich um den Koffer weiträumig abgesperrt und die Spezialkräfte der Bundespolizei angefordert. Mit dem Eintreffen der Entschärfer der Bundespolizei aus Leipzig, gab sich auch der Besitzer des Koffers zu erkennen und erreichte den Einsatzort. Der 22-jährige aus Russland Stammende gab an, dass ihm das Gepäckstück gehöre und sich in dessen persönliche Gegenstände seinerseits befinden. Eine Nachschau der Beamten ergab keine Gefährdung und die Absperrmaßnahme konnte aufgehoben werden. Zu Einschränkungen im Bahnverkehr kam es nach derzeitigen Erkenntnisstand nicht. Der junge Mann wird sich nun finanziell für den Polizeieinsatz verantworten müssen. Zusammenfassend weist die Bundespolizei erneut eindringlich daraufhin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in den geschilderten Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Menschen zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.

