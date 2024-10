Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: Eine schwerverletzte Person nach Fahrfehler in Werkstatt

Ludwigsburg (ots)

Zu einem folgenschweren Fahrfehler ist es am Montag (28.10.2024) gegen 14:50 Uhr in der Schlossgartenstraße in Mötzingen gekommen. Ein 20-jähriger Mercedes-Lenker wollte mit seinem Fahrzeug in eine Garage eines Wohnhauses, die als Werkstatt genutzt wird, einfahren. Ein 84-Jähriger wies hierzu mittels Handzeichen den Mercedes-Lenker ein. Beim Einfahren musste der 20-Jährige über eine Bodenwelle unterhalb der Hebebühne fahren. Mutmaßlich aufgrund eines Fahrfehlers stieß er hierbei gegen den 84-Jährigen und klemmte diesen zwischen seinem Fahrzeug und einem Arbeitsgerät in der Werkstatt ein. Durch den Unfall erlitt der 84-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Am Fahrzeug entstand kein Sachschaden. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat zur Klärung des Unfallhergangs einen Gutachter bestellt. Die Ermittlungen dauern an.

