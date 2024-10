Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Oberjesingen: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt derzeit aufgrund eines Wohnungseinbruchs, der zwischen Samstag (26.10.2024) 10:00 Uhr und Sonntag (27.10.2024) 20:00 Uhr in der Lippestraße in Oberjesingen von noch unbekannten Tätern verübt wurde. Die Täter verschafften sich durch eine eingeschlagene Fensterscheibe Zutritt in das Wohnhaus. Im Anschluss wurden die Wohnräume durchwühlt. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen eine Uhr, deren Wert im knapp dreistelligen Bereich liegen dürfte. Der hinterlassene Sachschaden dürfte sich auf mehrere Hundert Euro belaufen. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 0800 1100225 oder per E-Mail unter hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

