Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: Zeugen nach Aufbruch eines Zigarettenautomaten gesucht

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Markgröningen ermittelt derzeit aufgrund eines aufgebrochenen Zigarettenautomaten, welcher zwischen Freitag (25.10.2024) 00:00 Uhr und Sonntag (27.10.2024) 10:42 Uhr in der Oberthstraße in Markgröningen mutmaßlich mittels eines Trennschleifer geöffnet wurde. Der Zigarettenautomat wurde nach der gewaltsamen Öffnung durch die bislang unbekannten Täter vollständig ausgeräumt. Der Wert des Diebesgutes sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 07145 9327 - 0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell