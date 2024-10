Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mindestens drei Fahrzeuge beschädigte eine bislang noch unbekannte Person zwischen Samstag (26.10.2024) 23:30 Uhr und Sonntag (27.10.2024) 13:15 Uhr im Bereich der Alleenstraße in Ludwigsburg. Mit einem noch unbekannten spitzen Gegenstand zerstach der Täter die beiden Reifen auf der Beifahrerseite eines Renaults, der am Fahrbahnrand geparkt stand. An einem weiteren geparkten VW wurde ebenfalls der rechte vordere Reifen zerstochen. Auch an einem Audi stach der Täter in die beiden Reifen auf der Beifahrerseite. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.200 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Ludwigsburg sucht unter Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell