Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Sachbeschädigung an PKW gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ludwigsburg ermittelt derzeit aufgrund einer Sachbeschädigung an einem VW, welcher am Samstag (26.10.2024) zwischen 21:30 Uhr und 22:00 Uhr in einer Tiefgarage eines Wohnhauses in der Alt-Württemberg-Allee zerkratzt wurde. Die Kratzer befinden sich auf der Motorhaube sowie auf der gesamten Fahrerseite des VW. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 07141 18 - 5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de mit der Polizei in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell