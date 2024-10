Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bad Urach

Böblingen: Tatverdächtiger nach Diebstahl einer Harley-Davidson dingfest gemacht

Ludwigsburg (ots)

Wie wir bereits am 24. Oktober 2024 berichteten, war es am Mittwoch, 23. Oktober 2024 zu einem Motorrad-Diebstahl am Graf-Zeppelin-Platz in Böblingen gekommen (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5894547). Nachdem am Samstag, 26. Oktober 2024 gegen 15.35 Uhr einem Zeugen das gelbe Motorrad auf der Bundesstraße 28 bei Bad Urach (Landkreis Reutlingen) aufgefallen war, hatte dieser die örtliche Polizei informiert. Mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizeipräsidien Reutlingen und Ulm sowie ein Polizeihubschrauber fahndeten hierauf nach dem unbekannten Fahrer und der Harley-Davidson. Die Polizei nahm schließlich die Verfolgung auf. Doch dem Motorradfahrer, der mit weit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, gelang zunächst die Flucht. Gegen 16.45 Uhr konnte der Fahrer, der nun zu Fuß unterwegs war, in Bad Urach-Wittlingen festgestellt werden. Eine Streifenwagenbesatzung nahm den 31-Jährigen, der zunächst falsche Personalien angab, vorläufig fest und brachte ihn zum Polizeirevier Metzingen. Die Harley-Davidson konnte im weiteren Verlauf auf dem Gelände eines Kindergartens ebenfalls in Wittlingen entdeckt werden. In der Nähe fanden die Einsatzkräfte einen Helm, Kleidung und den Schlüssel der Maschine in einem Versteck auf. Das Motorrad wurde sichergestellt und abgeschleppt. Der 31 Jahre alte Tatverdächtige, der sich wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls verantworten muss, wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Sobald die Harley-Davidson kriminaltechnisch untersucht wurde, kann sie der Besitzer wieder in Empfang nehmen. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

