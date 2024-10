POL-HX: Riegel vor! Sicher ist sicherer!

Höxter (ots) - Am Donnerstag, 10. Oktober, ereignete sich in Höxter ein Verkehrsunfall. Der Verursacher entfernte sich. Nun hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise. Gegen 11.50 Uhr parkte eine 56-Jährige aus Holzminden einen grauen Audi A6 auf einem Parkplatz in der Hennekenstraße in Höxter. Gegen 18.50 Uhr kam sie zurück und stellte den Schaden am Fahrzeug fest. ...

