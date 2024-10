Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Hohen Sachschaden verursacht und geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Höxter (ots)

Am Donnerstag, 10. Oktober, ereignete sich in Höxter ein Verkehrsunfall. Der Verursacher entfernte sich. Nun hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise. Gegen 11.50 Uhr parkte eine 56-Jährige aus Holzminden einen grauen Audi A6 auf einem Parkplatz in der Hennekenstraße in Höxter. Gegen 18.50 Uhr kam sie zurück und stellte den Schaden am Fahrzeug fest. Der Schaden beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Die Ermittler der Kreispolizeibehörde Höxter hoffen nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise könnte ein rotes Fahrzeug das gesuchte Fahrzeug sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen.

