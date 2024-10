POL-HX: Verkehrsunfall auf der B83 - eine Person verletzt

Steinheim (ots) - Am Montag, den 7. Oktober, gegen 15:40 Uhr, kam es in einem Waldstück nahe der Straße "An dem Emmerkämpen" in Steinheim zu einem versuchten Raub. Ein 39-Jähriger aus Steinheim hörte Hilferufe einer Frau aus einem Waldstück und eilte zur Hilfe. Im Waldstück wurde er von einem unbekannten Mann mit einem Faustschlag gegen den Kopf attackiert. Der Täter forderte das Handy des 39-Jährigen, der jedoch ...

mehr