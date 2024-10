Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Versuchter Raub im Wald - Polizei sucht Zeugen

Steinheim (ots)

Am Montag, den 7. Oktober, gegen 15:40 Uhr, kam es in einem Waldstück nahe der Straße "An dem Emmerkämpen" in Steinheim zu einem versuchten Raub. Ein 39-Jähriger aus Steinheim hörte Hilferufe einer Frau aus einem Waldstück und eilte zur Hilfe. Im Waldstück wurde er von einem unbekannten Mann mit einem Faustschlag gegen den Kopf attackiert. Der Täter forderte das Handy des 39-Jährigen, der jedoch kein Mobiltelefon bei sich hatte. Daraufhin flüchtete der Täter. Trotz sofort eingeleiteter Suchmaßnahmen konnte die Polizei weder den Täter noch die vermeintliche Hilferufende feststellen. Die Kreispolizeibehörde Höxter bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer Hinweise zu dem Vorfall oder zur Identität des Täters und der Frau geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05271/962-0 zu melden./rek

