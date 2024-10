Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Anwohnerin verscheucht Einbrecher - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Beverungen (ots)

In der vergangenen Woche kam es zu zwei Einbrüchen in Wohnhäusern in Beverungen. Eine aufmerksame Anwohnerin konnte die Täter vertreiben, sodass diese ohne Beute fliehen mussten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können.

Am 3. Oktober, während des Tags der Deutschen Einheit, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Straße "Höhenweg" in Beverungen-Haarbrück. Nach ersten Ermittlungen wurde Bargeld entwendet. Unweit des ersten Tatorts wurde ein weiteres Wohnhaus in der Marktstraße aufgesucht. Hier hörte die Anwohnerin ein verdächtiges Geräusch und machte auf sich aufmerksam, woraufhin die Täter ohne Beute flüchteten.

Beide Taten ereigneten sich zwischen 18:00 und 20:30 Uhr. Aufgrund der örtlichen und zeitlichen Nähe gehen die Ermittler von denselben Tätern aus.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat am Abend des 3. Oktober etwas Verdächtiges bemerkt? Sind Ihnen unbekannte Fahrzeuge in den Tagen zuvor aufgefallen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegengenommen./rek

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell