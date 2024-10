Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Einbrüche in Wohnhäuser in Warburg

Warburg (ots)

Unbekannte Täter sind in zwei Wohnhäuser in Warburg eingebrochen und haben verschiedene Wertgegenstände erbeutet. Nach bisherigen Erkenntnissen müssen sich die Einbrüche am Samstag, 05. Oktober, in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 23.40 Uhr ereignet haben, während die Bewohner nicht zuhause waren. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Gebäuden in der Emil-Nolde-Straße und in der Karl-Hofer-Straße, durchsuchten jeweils Erdgeschoss und Obergeschoss und erbeuteten zumindest in einem Fall Bargeld. Die genaue Schadenssumme muss noch ermittelt werden. In einem Gebäude waren zwei noch unbekannte Täter durch die Hausüberwachungsanlage aufgezeichnet worden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise von möglichen Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge bei oder im Umfeld der Häuser beobachtet haben. Die Tatorte liegen nicht weit auseinander. Hinweise bitte an die Telefonnummer 05271/962-0. /TT

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell