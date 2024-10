Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Imbisswagen auf Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Bad Driburg (ots)

Bereits am Mittwoch, 11. September, kam es auf einem Parkplatz an der Straße "Siedlerplatz" in Bad Driburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Nun hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise. Ein 61-Jähriger aus Schieder-Schwalenberg parkte seinen Imbisswagen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts, um seine Ware dort zu verkaufen. Gegen 11 Uhr fuhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen den Verkaufsstand und entfernte sich. Am Imbisswagen entstand ein Schaden von rund 2.000 Euro. Nun hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung: Wer hat den Unfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher geben. Hinweise werden unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegengenommen.

