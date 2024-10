Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Arbeiter bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Warburg (ots)

Ein Bauarbeiter ist am Montag, 30. September, bei einem Unfall in Warburg-Scherfede lebensgefährlich verletzt worden. Der Unfall ereignete sich um 11.45 Uhr in der Werkstraße, als ein Paketwagenfahrer eine Lieferung auf dem Gelände eines dort ansässigen Betriebes zustellen wollte. Der 41-jährige Fahrer rangierte mit seinem Lieferfahrzeug auf dem Firmenparkplatz und achtete dabei nicht auf eine kleine Baugrube, in der sich zum Unfallzeitpunkt ein Arbeiter befand. Der 37-jährige Arbeiter wurde von dem Fahrzeug erfasst und dabei sehr schwer verletzt. Da Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der verletzte Mann mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die näheren Umstände des Unfalls müssen noch ermittelt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell