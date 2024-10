POL-HX: Wer vermisst vergoldete Uhr?

Kreispolizeibehörde Höxter

Eine vergoldete Uhr, die bislang keinem Eigentümer zugeordnet werden konnte, ist im Rahmen eines Polizeieinsatzes in Beverungen aufgefunden worden. Die Uhr der Marke Lotus wurde Mittwoch, 11. September, in der Straße "Am Kapellenberg" entdeckt. Das runde Gehäuse hat einen Durchmesser von etwa vier Zentimetern. Wer eine solche Uhr vermisst oder weitere Hinweise dazu geben kann, sollte sich bei der Polizei in Höxter unter Telefon 05271/962-0 melden.

