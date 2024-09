POL-HX: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Höxter (ots) - Am 28.09.2024, gegen 15:00 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Klausfeldweg / Friedenstraße zu einem Verkehrsunfall. An dieser Örtlichkeit in einer 30 Zone gilt "rechts vor links". Ein 57-jähriger Radfahrer aus Höxter befuhr den Klausfeldweg. Der 26-jährige Opel Fahrer aus Höxter befuhr die Friedenstraße. Im Einmündungsbereich prallte der Radfahrer gegen den von rechts kommenden PKW und verletzte ...

mehr