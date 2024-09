POL-HX: Verkehrsunfallflucht

Brakel (ots) - Am 27.09.2024, in der Zeit von 12:25 bis 12:40 Uhr, ist es in Brakel zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Die Geschädigte (51) aus Bad Driburg parkte ihren grauen PKW Mercedes GLK auf dem Parkplatz des Kornhauses in Brakel. Ihr Fahrzeug wurde vermutlich durch einen Einkaufswagen beschädigt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Höxter (05271 / 962 0) zu melden. /RS Rückfragen bitte an: ...

