POL-HX: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Am 28.09.2024, gegen 15:00 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Klausfeldweg / Friedenstraße zu einem Verkehrsunfall. An dieser Örtlichkeit in einer 30 Zone gilt "rechts vor links". Ein 57-jähriger Radfahrer aus Höxter befuhr den Klausfeldweg. Der 26-jährige Opel Fahrer aus Höxter befuhr die Friedenstraße. Im Einmündungsbereich prallte der Radfahrer gegen den von rechts kommenden PKW und verletzte sich leicht. Am PKW sowie dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden. /RS

