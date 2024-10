Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Straße nach Verkehrsunfall fast zwei Stunden gesperrt

Warburg (ots)

Am frühen Abend des 30. Septembers kam es um 17 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B252 im Ortsteil Germete, bei dem zwei Fahrzeuge frontal kollidierten.

Ein 39-jähriger Mann aus Diemelstadt war mit seinem Fiat Bravo in Richtung Volkmarsen unterwegs. In der entgegengesetzten Richtung fuhr ein 39-jähriger Fahrer aus Georgien, ebenfalls mit einem Fiat. Mit im Pkw befand sich ein 35-jähriger Beifahrer. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der georgische Fahrer auf die Fahrbahn des entgegenkommenden Fahrzeugs. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Der Fahrer aus Diemelstadt verletzte sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer aus Georgien sowie sein Beifahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme war die B252 im betroffenen Abschnitt fast zwei Stunden komplett gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Da der Fahrer aus Georgien keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Paderborn eine Sicherheitsleistung erhoben. Die Polizei hat die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.

