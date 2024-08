FW Konstanz: Wasserrettung

Feuerwehr Konstanz

Konstanz (ots)

Die Feuerwehr Konstanz wurde am 08.08.2024 um 9:25 Uhr zu einer Wasserrettung in den Herosepark gerufen. Vor Ort wurde eine Person seit längerer Zeit vermisst. Der Anrufer machte sich erhebliche Sorgen, da die Person vor Verlassen des Ortes angab sich im Wasser abkühlen zu wollen und dann nicht mehr auffindbar war. Die Kräfte der Hauptamtlichen Wache wasserten umgehend das Rettungsschlauchboot des Wasserrettungsfahrzeugs und machten sich nach Rücksprache mit der bereits eingetroffenen Wasserschutzpolizei daran die Flachwasserberreiche am Seerhein abzusuchen.Nach dem Eintreffen weiterer Boote der Wasserschutzpolizei, der DLRG, der Feuerwehr Konstanz und des Rettungshubschraubers Christoph 45 wurde eine Suchkette gebildet und der gesamte Seerhein zwischen neuer und alter Rheinbrücke abgesucht. Durch die DLRG wurden einzelne Bereiche auch mittels Tauchern abgesucht. Im Weitern Einsatzverlauf kontrollierten das Feuerlöschboot sowie ein Kleinboot der Feuerwehr Konstanz den gesamten Uferbereich zwischen neuer Rheinbrücke und Freibad Hörnle, sowie das Hafengebiet.

Durch die DLRG wurden Maintrailer Suchhunde zur Personensuche eingesetzt. Diese Hunde konnten nach kurzer suche die vermisste Person sicher an Land ausfindig machen. Die Person wurde zur Versorgung an den Rettungsdienst übergeben und anschließend in das Krankenhaus Konstanz verbracht.

- Einsatzstichwort: Wasserrettung W3 - Datum: 08.08.2024 - Uhrzeit: 09:25 Uhr - Einsatzort: Herosepark - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Sondereinheit Ölwehr - Fahrzeuge: 6/10-4, 6/10-3, 6/58, 6/19, 7/19, KN 78, KN 79-2

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz, übermittelt durch news aktuell