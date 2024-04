Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Elektrokabel entwendet - Einbruch in Firmengebäude - PKW beschädigt

Aalen (ots)

Hüttlingen: Unfallflucht

Während 15 Minuten, in welchen der Fahrzeugbesitzer einen Einkauf tätigte, wurde sein Leichtkraftrad, welches er auf dem Kundenparkplatz einer Bäckerei in der Straße An der Pfitze abgestellt hatte, beschädigt. Ein bislang unbekannter Autofahrer parkte aus einer Parklücke aus und touchierte dabei den Roller, welcher dadurch umkippte. An dem Roller, der dort in der Zeit von 11:30 Uhr bis 11:45 Uhr geparkt war, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361/5240 entgegen.

Mutlangen: Elektrokabel entwendet

Zwischen Freitagmittag, 12:30 Uhr und Montagmorgen, 7 Uhr, wurden im Baugebiet Wasserstall Ost, angrenzend an die dortige Tankstelle in Richtung Lindach, zwei Rollen Niederspannungskabel mit je 250m entwendet. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 3000 Euro. Aufgrund des Gewichts muss ein geeignetes Fahrzeug zum Aufladen und Abtransport der Rollen verwendet worden sein. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Firmengebäude

Zwischen Sonntagabend, 21 Uhr und Montagmorgen, 8:10 Uhr drangen bislang unbekannte Einbrecher in ein Firmengebäude in der Nepperbergstraße ein, indem sie mit Gewalt eine Hintertür in das Firmengebäude aufbrachen. In den Räumlichkeiten wurden weitere Türen aufgebrochen. In einem Büroraum fanden die Einbrecher einen Tresor vor, welchen sie ebenfalls aufbrachen und daraus Bargeld entwendeten. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1500 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Einbrecher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Lorch: PKW beschädigt

An einem Toyota, der am Samstag in der Zeit von 19:15 Uhr bis 22:15 Uhr auf einem Parkplatz in der Schillerstraße abgestellt war, wurde in dieser Zeit die linke Fahrzeugseite zerkratzt. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Rufnummer 07172/7315 entgegen.

