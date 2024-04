Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sexualdelikt und gescheiterter Automatenaufbruch

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Sexualdelikt-Zeugen gesucht

Am letzten Donnerstag war um 15:30 Uhr eine 18-Jährige mit zwei männlichen Personen zu Fuß im Bereich der Tullauer Höhe unterwegs. Sie liefen von der Brenzstraße in den Hagerweg und folgten am dortigen Waldrand dem Weg nach rechts in Richtung Innenstadt Schwäbisch Hall. Während eine männliche Person dem Weg weiter folgte, bogen die Geschädigte und die zweite männliche Person nach links in den Wald ab. Dort kam es zu sexuellen Handlungen gegen den Willen der Geschädigten. Der 19-jährige Tatverdächtige konnte ermittelt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen, insbesondere sind folgende Fragen von Interesse: -Gibt es Zeugen, die die drei Personen auf dem Weg in Richtung des Waldes gesehen haben? -Gibt es Zeugen, die im Zeitraum von 15:30 Uhr bis 16:00 Uhr auffällige Wahrnehmungen im dortigen Bereich gemacht haben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter Telefon 07361/5800 entgegen.

Bühlertann: Automatenaufbruch gescheitert

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes bis Montagmorgen versuchten Unbekannte vergeblich einen Zigarettenautomaten aufzubrechen, der in der Mühlstraße aufgestellt ist. Hinweise auf die Täter oder verdächtige Fahrzeuge im dortigen Bereich nimmt der Polizeiposten Bühlertann unter Telefon 07973/5137 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell