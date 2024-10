Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Lkw kommt von der Straße ab und kollidiert mit Baum

Borgentreich (ots)

Am Montag, 30. September, kam es auf der K30 in Borgentreich-Manrode zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer verletzte sich leicht. Gegen 16.44 Uhr fuhr ein 45-Jähriger aus Borgentreich mit einem Mercedes Sprinter auf der K30 von Manrode kommend in Richtung der L838. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug links von der Straße ab und kollidierte dort mit einem Baum. Der Fahrer verletzte sich leicht und kam in ein Krankenhaus. Der Mercedes wurde abgeschleppt. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf rund 11.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell