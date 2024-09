Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg - Vorfahrt genommen, zwei Verletzte bei Unfall

Römerberg (ots)

Am Donnerstagabend, gegen halb zwölf wurden zwei Fahrzeugführer an der Einmündung Germersheimer Straße / Dudenhofer Straße bei einem Unfall verletzt. Ein wartepflichtiger 22-jähriger PKW-Fahrer fuhr von der Dudenhofer Straße in die Germersheimer Straße ein und nahm einem bevorrechtigten 55-jährigen PKW-Fahrer, der in Richtung Heiligenstein fuhr, die Vorfahrt. Dabei wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 14000 Euro.

