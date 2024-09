Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Sisha Bar

Schifferstadt (ots)

In der Nacht vom 24.09.2024 auf den 25.09.2024 wurde zwischen 04:09 Uhr und 04:40 Uhr in eine Shisha-Bar in der Hauptstraße eingebrochen. Zwei bisher unbekannte Täter hebelten die Eingangstür mit einer Brechstange auf und entwendeten drei TV-Receiver und eine Kassette mit Wechselgeld. Weiterhin brachen die Täter drei Spielautomaten auf und entwendeten auch hier die Geldkassetten. Ein dritter unbekannter Täter befand sich während der gesamten Tat vor dem Geschäft. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit noch ermittelt, befindet sich aber im vierstelligen Bereich. Die beiden in der Bar befindlichen Täter wurden bei ihrer Tathandlung gefilmt und können wie folgt beschrieben werden: Person 1: männlich, weiße Kappe, schwarze Bomberjacke mit Kapuze, helle weite Hose, helle Schuhe (Airmax). Person 2: männlich, helle Jacke, helle Kapuzenweste, graue weite Hose, schwarze Schuhe (Balenciaga). Beide Täter trugen während der Tat eine FFP2 Maske und Handschuhe. Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise auf die Täter geben? Hinweise nimmt die Polizei Schifferstadt unter der Telefonnummer 06235 - 4950 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.

