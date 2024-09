Polizei Köln

POL-K: 240919-1-K Zelt eines Obdachlosen angezündet - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Köln (ots)

Nachtrag zu Pressemeldung Ziffer 3 vom 18. September 2024

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5867382

Staatsanwaltschaft und Polizei Köln geben bekannt:

Im Zuge der Ermittlungen zu einer Brandstiftung an einem Zelt eines 63 Jahre alten Wohnungslosen im Hiroshima-Nagasaki-Park am Dienstagabend (17. September) haben die Ermittler am Mittwochnachmittag (18. September) einen Tatverdächtigen (48) vorläufig festgenommen.

Der 48-Jährige ist ebenfalls obdachlos und steht im Verdacht, das Zelt nach einem Streit angezündet zu haben, während der 63-Jährige darin lag.

Der Tatverdächtige wird heute wegen versuchten Mordes einem Haftrichter vorgeführt. (as/cr)

