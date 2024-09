Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall zwischen PKW und E-Scooter

Limburgerhof (ots)

Am 25.09.2024 kam es um 08:00 Uhr an der Kreuzung Pommernring / Hermann-Löns-Weg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 36-jährigen PKW- Fahrerin aus Limburgerhof und einem 44-jährigen Fahrer eines E-Scooters aus Böhl-Iggelheim. Die PKW Fahrerin stieß mit dem von rechts kommenden Fahrer des E-Scooters zusammen, welcher den Radweg in Richtung Mühlweg befuhr. Er kam zu Fall, verletzte sich leicht und kam lediglich zur Vorsorge in ein nahegelegenes Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

