POL-PDLU: Speyer - Mehrere Sachen gestohlen und betrunken Fahrrad gefahren

Speyer (ots) - In der Zeit vom 19.09., 16 Uhr bis 20.09.2024, 13 Uhr entwendeten unbekannte Täter ca. 25m eines Starkstromkabels von einer Baustelle in der Straße Am Russenweiher. Wer hat im genannten Zeitraum Am Russenweiher verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an ...

