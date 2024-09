Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall verursacht und geflüchtet, Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Am Mittwochnachmittag, gegen 16:30 Uhr kollidierte ein unbekannter Fahrer eines dunkelgrün-metallic-farbenen PKW beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Textil-Discounters in der Auestraße mit einem daneben geparkten PKW einer 52-Jährigen. Anschließend fuhr der grüne PKW in unbekannte Richtung davon. Der geparkte PKW wurde an der hinteren Tür der Fahrerseite beschädigt. In dem unfallverursachenden PKW sollen zwei kräftige Männer und ein junges Mädchen gesessen haben. An dem PKW der 52-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Wer kann Hinweise zu dem Unfall auf dem Parkplatz des KiK oder dem dunkelgrün-metallic-farbenen PKW geben? Zeugen, oder der PKW-Fahrer selbst, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell