Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl aus PKW, Zeugen gesucht

Speyer (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch öffneten unbekannte Täter im Sanddornweg gewaltsam zwei PKW und durchsuchten das Fahrzeuginnere. An den beiden Fahrzeugen, einem roten VW Golf und einem schwarzen Mini entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 1300 Euro. Nach aktuellem Ermittlungsstand wurde aus den Fahrzeugen nichts entwendet.

Wer hat im genannten Zeitraum im Sanddornweg verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell