Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Limburgerhof (ots)

Am 25.09.2024 wurde der Polizeiinspektion Schifferstadt gegen 21:35 Uhr ein überschlagener PKW im Bereich der Speyerer Straße 83 mitgeteilt. Als Die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, wurde der 38-jährige Fahrer aus Limburgerhof bereits durch das DRK versorgt. Am Unfallort ergab sich, dass der PKW - Fahrer infolge Unachtsamkeit auf einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW auffuhr, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und sich überschlug. Der geparkte PKW wurde dabei durch die Wucht des Aufpralls auf den davor geparkten PKW geschoben. Der 38-jährige Fahrer stand unter Schock und war lediglich leicht verletzt. Er wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An seinem PKW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und an den anderen beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro.

