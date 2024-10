Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw kommt von Straße ab

Borgentreich (ots)

Am Montag, 30. Oktober, kam es auf der K22 bei Borgentreich-Großeneder zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 32-jährige Frau aus Borgentreich mit ihrem weißen Golf in Richtung Großeneder unterwegs war. Gegen 17.20 Uhr kam die Fahrerin, aus bisher ungeklärter Ursache, nach links von der Straße ab. Im Fahrzeug befand sich auch ihr fünf Monate altes Kind. Beide Personen verletzten sich leicht und wurden zur Überwachung in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Das Fahrzeug war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

