Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Geschädigter nach Verkehrsunfall an der Grabenstraße gesucht

Stadtlohn (ots)

Unfallort: Stadtlohn, Grabenstraße;

Unfallzeit: 22.09.2024, zwischen 17.45 Uhr und 18.00 Uhr;

Ein geparktes Fahrzeug touchiert hat eine Autofahrerin am Sonntag in Stadtlohn beim Ausparken. Zugetragen hat sich der Verkehrsunfall zwischen 17.45 Uhr und 18.00 Uhr auf einem Parkplatz an der Grabenstraße. Die Unfallverursacherin informierte erst im Nachgang die Polizei - das betroffene Fahrzeug stand zu dem Zeitpunkt nicht mehr an der Örtlichkeit. Es handelt sich vermutlich um einen schwarzen Bulli. Nun wird der Fahrer oder die Fahrerin des möglicherweise beschädigten Kfz gesucht. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell