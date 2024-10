POL-HX: Trunkenheitsfahrt in Höxter-Ottbergen

Bad Driburg (ots) - Bereits am Mittwoch, 11. September, kam es auf einem Parkplatz an der Straße "Siedlerplatz" in Bad Driburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Nun hoffen die Ermittler auf Zeugenhinweise. Ein 61-Jähriger aus Schieder-Schwalenberg parkte seinen Imbisswagen auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts, um seine Ware dort zu verkaufen. Gegen 11 Uhr fuhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen den Verkaufsstand und ...

