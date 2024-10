POL-HX: Weniger gefährliche Körperverletzungen: Polizei zieht Einsatzbilanz zur Warburger Oktoberwoche.

Warburg (ots) - Unbekannte Täter sind in zwei Wohnhäuser in Warburg eingebrochen und haben verschiedene Wertgegenstände erbeutet. Nach bisherigen Erkenntnissen müssen sich die Einbrüche am Samstag, 05. Oktober, in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 23.40 Uhr ereignet haben, während die Bewohner nicht zuhause waren. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Gebäuden in der Emil-Nolde-Straße und ...

