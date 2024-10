Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Radmuttern mutwillig gelöst - Polizei bittet um Hinweise

Beverungen (ots)

Für Autofahrer kann es eine gefährliche Situation sein, wenn sich während der Fahrt die Reifen lösen. Ein 33-Jähriger aus Beverungen machte kürzlich diese Erfahrung, als er mit seinem Mercedes Viano auf der Albaxer Straße in Höxter unterwegs war. Plötzlich bemerkte er, dass sich einer der Reifen löste. Dank seiner schnellen Reaktion blieb er unverletzt, jedoch entstand am Fahrzeug ein Schaden, weshalb der Mercedes abgeschleppt werden musste. Ersten Ermittlungen zufolge gehen die Ermittler davon aus, dass die Radmuttern in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 1. bis 2. Oktober, in der Straße "Am Goldberge" in Beverungen gelöst wurden. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat in der besagten Nacht etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer 05271/962-0 entgegengenommen. In der Vergangenheit gab es bereits mehrere ähnliche Vorfälle, bei denen Radmuttern mutwillig gelöst wurden. Das stellt eine große Gefahr für die Fahrzeugführer und für andere Verkehrsteilnehmer dar. Solche Eingriffe können zu schweren Verkehrsunfällen führen./rek

