POL-HX: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Beverungen (ots) - In der vergangenen Woche kam es zu zwei Einbrüchen in Wohnhäusern in Beverungen. Eine aufmerksame Anwohnerin konnte die Täter vertreiben, sodass diese ohne Beute fliehen mussten. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können. Am 3. Oktober, während des Tags der Deutschen Einheit, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu ...

