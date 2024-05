Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Nachtragsmeldung zu Brand in Mehrfamilienhaus

Mudersbach (ots)

Es wird auf die Presseerstmeldung von 17:41 Uhr Bezug genommen und wie folgt nachberichtet:

Am Nachmittag des 25.05.2024 kam es in einem Mehrfamilienhaus in Mudersbach OT Niederschelderhütte, Am Friedhof, zu einer Brandentwicklung mit starker Verrauchung im Keller eines Mehrfamilienhauses. Alle sechs anwesenden Bewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Dem schnellen Einschreiten der Feuerwehren aus Niederschelderhütte, Mudersbach, Brachbach, Kirchen und der Drehleiter aus Eiserfeld ist es zu verdanken, dass der Brand auf den Waschkeller beschränkt blieb, und sich nicht weiter ausbreiten konnte. Das Mehrfamilienhaus blieb glücklicherweise bewohnbar.

Im Zuge der Ermittlungen konnte ein 36-jähriger Tatverdächtiger ermittelt, und nach kurzer Fahndung im Nahbereich vorläufig festgenommen werden. Der Festgenommene steht im dringenden Verdacht, den Brand vorsätzlich gelegt zu haben.

Der genaue Tathergang als auch die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche durch die Polizeiinspektion Betzdorf und den Kriminaldauerdienst Koblenz begonnen wurden, sowie im Anschluss durch die Kriminalinspektion Betzdorf fortgeführt werden. Der Beschuldigte befindet sich aktuell im polizeilichen Gewahrsam. Aufgrund der laufenden Ermittlungen können derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell