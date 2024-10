Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: PKW überschlägt sich nach Unfall

Ludwigsburg (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 21 Jahre alte Renault-Fahrerin, die am Montag (28.10.2024) gegen 07.45 Uhr im Kreuzungsbereich der Württembergstraße und der Weilimdorfer Straße in Ditzingen in einen Unfall verwickelt wurde. Die junge Frau wollte die Weilimdorfer Straße aus Richtung der Bahnunterführung kommend entlang fahren und passierte hierbei die Einmündung der Württemberg Straße. Aus dieser wollte nahezu zeitgleich eine 32 Jahre alte Mercedes-Lenkerin heraus nach links in die Weilimdorfer Straße abbiegen. Mutmaßlich übersah die Frau im Mercedes hierbei die Renault-Fahrerin und nahm ihr in der Folge die Vorfahrt. Beide Fahrzeuge stießen nun zusammen und der Renault überschlug sich. Die 21-jährige Fahrerin wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf etwa 13.000 Euro. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

