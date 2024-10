Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Baucontainer aufgebrochen und Werkzeug gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag (25.10.2024) 12:30 Uhr und Montag (28.10.2024) 06:15 Uhr brachen noch unbekannte Täter in einen Baucontainer ein, der sich auf einem Park & Ride Parkplatz an der Landesstraße 1125 bei Pleidelsheim befand. Die Unbekannten knackten ein Vorhängeschloss am Container und stahlen einen Stampfer der Marke "Wacker", eine orangefarbene sowie eine rote Motorflex von "Stihl" und weiteres Arbeitswerkzeug. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 15.000 Euro. Des Weiteren versuchten die Täter auch zwei weitere Container auf dem Parkplatz aufzubrechen, was ihnen jedoch nicht gelang. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07144 900-0 oder per E-Mail an marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Marbach am Neckar zu melden.

