POL-MI: Pkw hebt ab und überschlägt sich

Hille (ots)

(SN) Ein 25 Jahre alter Autofahrer hat bei einem Verkehrsunfall in der Nacht zu Sonntag offenbar leichte Verletzungen erlitten.

Dazu hatte der Mann aus Hille in einem VW gegen 3.25 Uhr die Mindenerwaldstraße in Fahrtrichtung Hille befahren und war dabei wegen eines sich mutmaßlich auf der Straße befindlichen Rehs in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Dabei verlor das Auto die Bodenhaftung, überschlug sich und kam in einem Graben zum Stillstand.

Weil die eingesetzten Beamten bei dem VW-Fahrer Anzeichen einer mutmaßlichen Alkoholisierung bemerkten und ein entsprechender Vortest den Verdacht erhärtete, wurde dem offenbar Leichtverletzten auf der Polizeiwache in Minden eine Blutprobe entnommen. Der Unfallwagen wurde abgeschleppt.

