POL-DN: Bei Regen von der Fahrbahn abgekommen

Linnich (ots) - Gestern (14.08.2024) gegen 10:00 Uhr geriet ein in einer Garage stehender Pkw in der Ederener Straße in Brand. Die Feuerwehr rückte an und löschte das Feuer, Pkw und Garage brannten jedoch gänzlich aus. Durch den Brand wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen der Polizei führten zum Besitzer des Fahrzeugs. Dieser hatte Schweißarbeiten am Pkw vorgenommen, wodurch das Auto in Brand geraten war. Aus ...

mehr