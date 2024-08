POL-DN: Tageswohnungseinbruch - Zeugen gesucht

Aldenhoven (ots) - In Niedermerz und Dürboslar gab es gestern (13.08.2024) Dachstuhlbrände nachdem der Blitz eingeschlagen war. In der Von-Paland-Straße in Niedermerz schlug gegen 17:30 Uhr der Blitz in ein Mehrfamilienhaus ein, woraufhin der Dachstuhl des Gebäudes in Brand geriet. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte das Feuer zügig löschen. Neben dem Dachstuhl wurde eine Wohneinheit beschädigt. Es wurden keine ...

mehr