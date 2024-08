POL-DN: Diebstahl eines BMW in Titz - Zeugen gesucht

Langerwehe (ots) - Die Abwesenheit der Bewohner am Montagvormittag (12.08.2024) nutzen unbekannte Täter und brachen in ein Einfamilienhaus in Heistern ein. Zwischen 07:00 Uhr und 13:30 Uhr verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang zu dem Haus in der Straße Zum Laufenburgblick. Neben Bargeld wurden auch elektronische Geräte entwendet. Vor der Rückkehr der Bewohner waren die Täter schon in unbekannte Richtung ...

