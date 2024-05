LPI-SLF: Suche nach Besitzer eines Fahrrads

Rudolstadt (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 14.30 Uhr, beabsichtigte der 23-jährige Fahrer eines PKW in Rudolstadt in der Weimarischen Straße aus einer Grundstücksausfahrt zu fahren. Hierbei übersah er die vorfahrtsberechtigte 53-jährige Fahrerin eines PKW und stieß mit dieser zusammen. Die Frau wurde bei dem Unfall verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ...

