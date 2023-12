Bad Hönningen, Sprudelstraße (ots) - Am 16.12.2023 kam es gegen 20 Uhr zu einem Zimmerbrand in Bad Hönningen. Das Mobiliar in einer Erdgeschosswohnung hatte Feuer gefangen. Der Brand konnte durch die Bewohner vor Eintreffen der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden. Am Gebäude entstand Sachschaden, verletzt wurde zum Glück niemand. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein PHK Floeth Telefon: ...

